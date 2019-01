Februárban jönnek a Stellaris konzolos változatai

A Paradox Interactive pontos megjelenési dátummal vértezte fel a Stellaris konzolos változatait, így megtudtuk, hogy minden idők talán első konzolos grand stratégiája február 26-án jön PS4-re és Xbox One-ra is.

A Tantulus Media által elkészített konzolos port, így érkezik majd egy standard változat, ami kizárólag az alapjátékot tartalmazza, de jön egy Deluxe Edition is, amiben három kiegészítő, a Plantoids Species, a Leviathans és az Utopia is megtalálható lesz. Stellaris konzolos változata egyébiránt teljes egészében kontrollerre szabott irányítással büszkélkedhet majd, és bár ebből az alábbi videó még túl sokat nem mutat, ellenben a látványt így is tökéletesen prezentálja.

