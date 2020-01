Februárban friss részletek látnak napvilágot a Baldur's Gate 3-ból

A várva várt Baldur's Gate 3 kapcsán nem kizárt, hogy az elkövetkezendő hetekben alaposan fogunk hallani új információkat, hiszen a játék hivatalos Twitter csatornáján megszellőztették az újdonságokat.

Mindössze annyit mondtak, hogy valami közeleg, ami sok mindent jelenthet, ám talán nem tévedünk nagyot azzal, hogy magáról az alkotásról derülnek ki friss információk, aminek éppen ideje lenne, lévén jó régóta nem hallottunk már a formálódó harmadik etap felől.Bármi is készülődik,, merthogy ekkora hirdették meg a Larian srácai a bejelentést. Sajnos még több mint egy hónap, de higgyétek el, nincs az annyira messze, meg egyébként is - a várakozás is hozzátartozik az élményhez, nemdebár?