Februárban érkezik PS4-re a Hunt: Showdown

A Koch Media bejelentette, hogy miután PC-re és Xbox One-ra már tavaly megjelent a Crytek műhelyében készült Hunt: Showdown című videojáték, még mindig nem feledkeztek meg a PS4-es átiratokról, melyek közelebb vannak, mint azt korábban gondoltuk volna.

Merthogy már majdnem elkészültek a portolással, emiatt pedig bátran be merték jelenteni a játék megjelenési dátumát, így jegyezhetjük is fel a naptárba, hogy a Hunt: Showdown Az új platform meghódítása mellett a Crytek folyamatosan igyekszik bővíteni a Hunt: Showdown tartalmát, így felvezették már az 1.2-es frissítést, aminek részeként jönnek új Legendary Hunterek, kibővül a tutorial, kapunk egy sor extra fegyvert, de rengeteg hibajavítást is végrehajtanak majd.