Február elején jön ki az 1.3-as frissítés a Genshin Impactből

A PlayStation Blogon egy új bejegyzéssel tették közzé az információt, miszerint február elején landol a program következő frissítése, ezzel együtt pedig egy vadonatúj event is tiszteletét teszi, a Lantern Rite, amely Liyue Harborban foglal helyet.

Az év első teli holdját ünnepli majd a játék az eventtel, ezzel együtt pedig az 1.3-as frissítés is berobog, egészen konkrétan február 3-án. Az esemény előkészítésében fogunk részt venni, amiért cserébe bőségesen meg is jutalmaz minket a játék, ergo javallott lesz teljesítetni a küldetéseket.Természetesen az árusok is megannyi jósággal fognak szolgálni, és fesztivál-exkluzív finomságokra is számíthatunk. Mindehhez kapcsolódik egyébiránt egy jópofa összefoglaló bemutató is, ami közel 40 percben prezentálja számunkra az újdonságokat:

Nézd nagyban ezt a videót!