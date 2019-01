Február elején érkezik Geralt a Monster Hunter Worldbe

A teljes mértékben ingyenes frissítés keretei között érkező esemény február 8-án startol PlayStation 4-en és Xbox One-on, amiről jelenleg annyit tudunk, hogy a karakter valahogyan a Monster Hunter World világában, New Worldben köt ki.Elviekben, és belekeverik azt a Monster Hunter World rendszerébe. Ha minket kérdeztek, mi nagyobb összeget mernénk rá tenni, hogy ez többé-kevésbé választható dialógusok formájában fog kimerülni.A projektbe egyébként szorosan közreműködött a CD Projekt Red is, illetve Doug Cockle, maga Geralt szinkronhangja is visszatér jellegzetes orgánumával, így nem nagyon aggódunk, hogy rosszul sülne el a projekt.