Február 25-re kapott megjelenési dátumot a Hellpoint Nintendo Switch-es változata

A tinyBuild és a Merge Games kooperációjának köszönhetően hamarosan Nintendo Switch-re is megjelenhet majd a Hellpoint címre keresztelt sötét sci-fi akció-szerepjáték, melyet eredetileg a Cradle Games csapata hozott tető alá.





A játék más platformokon már tavaly elindult, most azonban itt az idő a Nintendo konzolján is teljesíteni, amire, de egy nappal később kézzel fogható dobozos kiadás egyaránt várható hozzá, méghozzá rögtön egy gyűjtői csomag képében. Hellpoint : Signature Edition névre keresztelt pakkban a játék dobozos verziója mellett találhatunk két kitűzőt, egy hitelesítő kártyát, egy művészeti könyvet, de mindemellett a teljes zenei anyag is előkerül majd belőle.

