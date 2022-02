Február 22-én érkezik az Eternity's End tartalmi frissítés a World of Warcraft-hoz

Hamarosan meghozza gyümölcsét a rajongók türelme a World of Warcraft -ban, lévén a Blizzard bejelentette, hogy február 22-én érkezik majd a régóta várt Eternity's End tartalmi frissítés a játékhoz.

A tervek szerint ez a frissítés lesz az utolsó, ami a Shadowlands kiegészítőhöz megjelenik, és a PTR-en már december eleje óta elérhető 9.2-es patch hozza el közénk, amely többek között, ami egy vérbeli túlvilági helyszínként dacol a valóság és a fizika valamennyi szabályával.A helyszínen nemcsak egy vadonatúj közeg, hanem napi küldetések, új world boss és természetesen friss kampányfejezetek is várnak ránk, de lesz új raid is Sepulcher of the First Ones név alatt, amely 11 új bosst vonultat majd fel, köztük Anduin Wrynnnel és a végén Zovaal the Jailer-rel.