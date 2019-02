A stratégiarajongóknak és a Civilization-széria fanatikusainak készül egy ingyenes ajánlattal a Steam erre a hétre, mivel a franchise legfrissebb iterációja, a hatodik epizód teljesen bérmentve játszható lesz bárki által a Valve platformján.

Az ajánlat február 14-éig tart, azonban február 18-ig kedvezményesen is lecsaphatunk a kérdéses platformon a játékra,. Felkeltettük az érdeklődésed? Irány a kapcsolódó Steames oldal Nem is annyira véletlen ennek az ingyenes időszaknak az időzítése, merthogy február 14-én rajtol a nagyszabású Gathering Storm kiegészítés is, mely nem kevés újdonsággal gazdagítja a szoftvert, no meg persze benne lesz Mátyás király is