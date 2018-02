Fear the Wolves: poszt-apokalipikus PUBG-klón egy csipetnyi STALKER-hatással

A Focus Home Interactive bejelentette, hogy a bizonyos közegben legendássá vált STALKER fejlesztőiből megalakult Vostok Games egy újabb játékot készít nekik, mely a mostani battle royale őrületet szeretné meglovagolni.

Ennek megfelelően a Fear the Wolves címre keresztelt alkotás egy olyan PUBG-klón lesz, mely egy poszt-apokaliptikus világot, a csernobili helyszín miatt (is), dinamikus időjárással, a nappalok és az éjszakák változásával, de lesznek anomáliák, mutánsok, a nagy kalandnak pedig egyedül vagy csapatban is nekivághatunk majd. Fear the Wolves kapcsán annyit tudtunk meg, hogy PC-re és konzolokra is megjelenik még az idén, de a Steamen pár héten belül már elérhető lesz az Early Access, avagy a korai változat.