Egy újabb videóhalommal lepett meg minket a Ubisoft a Far Cry 5 kapcsán, aminek köszönhetően kiderült, hogy a játékban nemcsak Joseph Seed, alias az Atya lesz a felelős az őrült szekta vezetéséért, hanem három testvére is.

Ők Faith, Jacob és John lesznek, akik ugyanolyan zakkantak, ha nem zakkantabbak lesznek, mint a szektavezér, sőt mi több, az alábbiakban most mindegyikükkel meg is ismerkedhetünk egy kicsikét alaposabban.Ha pedig mindez nem lenne elég, a Ubisoft még egy rendkívül látványos gameplay trailerrel is meglepett minket, aminek részeként három percen keresztül egy halom izgalmas pillanatot és lehetőséget ismerhetünk meg a március 27-én érkező Far Cry 5 -ről.

