Far Cry 5: jövő héten indulhatunk elveszni a Marsra

A Ubisoft bejelentette, hogy július 17-én, azaz jövő héten kedden számíthatnak a rajongók a Far Cry 5 soron következő letölthető tartalmának, a Lost on Mars című őrültségnek az érkezésére.

A PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt megjelenő bővítmény, melyben a játékosok Nick Rye irányításával egyenesen a vörös bolygóra utazhatnak, hogy ott segítsenek megakadályozni egy idegen inváziót, mely a Föld felé irányulhat.Az új kaland részeként egy arzenálnyi új idegen fegyvert kapunk majd használatra, és a készítők igazán nagy zúzást is ígérnek a mini-kampány részeként, amiről már egy kedvcsinálót is be tudunk mutatni nektek, ha felkeltettük volna az érdeklődéseteket.

Nézd nagyban ezt a videót!