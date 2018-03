Far Cry 5: humoros trailer mutatja meg, hogy miként lehet fegyverkereső kutyád

Far Cry 5 azon túl, hogy hozza a szokásos sötét humorát, rengeteg őrült opciót is garantál majd számunkra játék közben, így például in-game négylábú barátunk képes lesz benne arra, hogy fegyvereket keressen nekünk - akár a csata hevében is.

Erről a lehetőségről szól most a játék legfrissebb kedvcsinálója, mely részben élőszereplős jelenetekkel mutatja be, hogy nemcsak a Far Cry 5 -ben, hanem, ehhez pedig nem kell más, csak egy rágókának álcázott gumifegyver.Ha te is betanítanád kutyádat a fegyverkeresés és fegyverhordozás rejtélyeire, március 27-ig még van időd, lévén akkor érkezik a Far Cry 5 PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, ha pedig megjelent, egy ideig biztosan nem lesz időd kis kedvenced tanítására. Legalábbis az alábbi videó alapján!

Nézd nagyban ezt a videót!