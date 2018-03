Far Cry 5: a teljes kampány átélhető lesz offline

Vészesen közeleg felénk a Far Cry 5 megjelenése, aminek apropójából a Gamespot munkatársai megpróbáltak néhány friss részletet kihúzni a Ubisoftból, azonban ez csak részben sikerült.

A lap Dan Hay vezető producert érte el kérdéseivel, aki ismét megerősítette, hogy lesznek mikrotranzakciók a játékban - ezt már korábban is tudtuk -, de ami ennél is fontosabb, hogy a teljes kampány játszható lesz offline formában, internetkapcsolat nélkül, ezáltalDan egyébiránt a mikrotranzakciók kapcsán ismét megerősítette, hogy valós pénzért semmiféle előnyhöz nem juthatunk majd hozzá a játékban, a rendszer ugyanis hasonlóan működik majd, mint az Assassin's Creed Origins-ben, tehát leginkább csak kozmetikai tárgyak vásárlására szolgál. Far Cry 5 megjelenését még mindig március 27-én várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.