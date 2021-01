Fantasy témájú videojátékon dolgozhat a Naughty Dog

Nem kizárt, hogy hamarosan egy egészen új arcát ismerhetjük majd meg a Naughty Dog csapatának, lévén idő előtt kiszivárgott néhány koncepciós rajz Hyoung Namtól, a Naughty Dog vezető művészétől, melyek kifejezetten érdekes körítéssel rendelkeznek.













Az Artstation-re felkerült három képnek ugyanis mindegyike valamiféle fantasy koncepciót ölel fel, ezáltal biztos, hogy nem a The Last of Us-hoz vagy az Uncharted-sorozathoz készültek, hanemHa videojátékhoz szánta egyáltalán a rajzokat az alkotó, hiszen egyelőre több a kérdés a képkockák alapján, mint amennyi választ kaptunk, de azért így is memorizáljuk bátran a sárkányvadász és egyéb karaktereket ábrázoló képkockákat, mert bármihez készültek, arra érdemes lesz odafigyelni.