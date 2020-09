Láthatáron a Fallout: New Vegas 2?

Bombaként robbant a délután folyamán a hír, mely szerint a Microsoft sikeresen felvásárolta a Bethesdát, ezzel rengeteg IP és stúdió került a kezükre, többek között például a The Elder Scrolls jogai is náluk landoltak.

Igen ám, viszont itt jön a sztoriban a pikantéria, miszerint az Obsidian Entertainment ugyebár már ott van a redmondiaknál, úgyhogy ezzel egy ház alá került a Fallout-széria és a Fallout: New Vegas fejlesztőcsapata. Valaki gyorsan rá is kérdezett Twitteren, hogy ezáltal végre megvalósulhat-e a Fallout: New Vegas 2,Ebből nem lehet még sokat leszűrni, azonban egy biztos: a lehetőség megvan, megtörténhet a zseniális spin-off folytatása, ahogyan azt sokan vártuk régóta, minden azon múlik, hogy a Microsoft mit lép.