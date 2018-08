Fallout 76: rengeteg újdonság derült ki a PvP-ről, a fejlődési rendszerről, és a karakterkészítésről

A QuakeConon számtalan izgalmas érdekességet tudtunk meg a Fallout-széria következő felvonásáról, most ezeket szedtük nektek össze egy csokorba, és higgyétek el, van miből mazsolázni.

Ami a PvP szegmensét illeti a játéknak, amennyiben támadást kezdeményezünk, akkor karakterünk teljes sebzési potenciálját kihasználjuk, ezután pedig csökkentve okozunk sérülést ellenfelünknek, és ha az adott riválisunk magasabb szintű nálunk, vagy esetleg korábban megölt minket és bosszút állunk, jóval busásabb jutalomban részesülhetünk.Abban az esetben, ha békésen foglalkozunk saját tennivalónkkal, ám valaki galád módon mégis hátba támad minket, akkor nem kap az illető jutalmat,, ezáltal pedig egy vörös csillag formájában kap elkülönítő jelzést a térképen, no meg persze jókora vérdíj is kerül a fejére.Ahogyan azt már tudtuk, 5-ös szintig nincs lehetőség PvP-re, viszont az újdonság, hogy jelezhetjük a többiek számára, hogy mi pacifisták vagyunk, és az égegyadta világon semmi galibát nem akarunk. Elhalálozás esetén se büntet minket nagyon a játék, lévén, természetesen fel is vehetjük, már amennyiben nem nyúlták már be azóta a csomagunkat.Ezt megelőzendő, elpakolhatjuk a dolgainkat a ládánkba, melyekből akár a világban elszórva is találhatunk, nem csak a bázisunkon. Az újjáéledés teljesen bérmentes, a legközelebbi respawn pointnál vagy a Vault 76-nél születünk újra, de ha esetleg egy olyan helyszínen szeretnénk, amit már korábban felfedeztünk, erre is van lehetőség, ebben az esetben a játékbeli egyenlegünk kerül terhelésre.Ha esetleg atomot dobunk egy ellenséges táborra, akkor szó szerint miszlikbe romboljuk az egészet, semmi nem marad belőle, az azt birtokló játékos viszont könnyedén újjáépítheti azt és más placcra helyezheti, amennyiben rendelkezik a hozzá szükséges tervrajzokkal.Hang alapú kommunikációra is lesz lehetőségünk, illetve ami a muzsikát illeti, a komponált zenéért Inon Zur felel, licencelt zenék terén pedig többel lesz dolgunk, mint akármelyik Fallout-játékban, hiszen rádióállomások is kerültek a Fallout 76 -ba.A privát szerverek és a modolás tekintetében nem kell aggódni, mindkettő elérhető lesz, ráadásul. Továbbá megnyugtató kijelentés, hogy az új felvonás 80 százalékban ismerős lesz, a maradék 20 pedig az új elemeket testesíti meg. Ami a karakterkreálást illeti, a játék során bármikor változtathatjuk kinézetünket.A S.P.E.C.I.A.L. névre keresztelt rendszer egyfajta kártyás szisztémát takar maga mögött, melynek lényege, hogy, ezen belül pedig egy perket kell megnyitnunk. Minden ilyen perk-kártya egy bizonyos értéknyi pontot fog igényelni, az újonnan nyitottakat pedig kombinálhatjuk az előzőkkel.Utóbbit bővebben lecsekkolhatjátok a QuakeConon mutogatott videóban, melyben Todd Howard kommentálja a látottakat:

