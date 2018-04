Falke lesz a Street Fighter V: Arcade Edition következő harcosa

A Capcom bejelentette, hogy máris felsorakozott a háttérben a Street Fighter V: Arcade Edition következő harcosa, aki történetesen Falke lesz, egy újabb női bunyós a sorban.

Az eredetileg M.Bison félresikerült klónjaként megalkotott, ha pedig most találkoznál először vele, illetve pszichotikus erejével, akkor nézd meg az alábbi gameplay trailert, melyen már pofozkodás közben is láthatjuk őt.Az újonc várhatóan a szokásos 6 dolláros árcédulával érkezik majd a játékba, de ha van 100 ezer Fight Money a birtokunkban, akkor azzal is lehetőségünk nyílik feloldani majd Falke karakterét.

