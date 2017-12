Fagyos szelekkel indul a For Honor karácsonyi eventje

A Ubisoft egy látványos trailer társaságában jelentette be a For Honor hamarosan induló karácsonyi eventjét, amely Frost Wind Festival név alatt egy tonnányi ajándékkal kecsegtet a kérdéses akciójáték kedvelőinek.

A december 21-től egészen január 4-ig tartó esemény részeként így rögtön kapunk például egy Ice Brawlers névre keresztelt játékmódot, amiben, mely a csata előrehaladásával repedezni és töredezni kezd, ezáltal óvatosan kell bánni a mozdulatokkal, mert nemcsak a kardcsapások, hanem a fagyott víz is a vesztünket okozhatja.Az új játékmód mellett természetesen rengeteg új tárgy, kinézet, fegyver, effektek és más egyéb extrák is várnak benne ránk, amelyek többségét az alábbi videó keretein belül most nyugodtan szemügyre veheted.

