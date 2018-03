Ezzel a videóval kampányol Donald Trump az erőszakos videojátékok ellen

Mint ismert, az Amerikai Egyesült Államok enyhén zakkant elnöke a legutóbbi iskolai lövöldözések miatt nem saját törvényeikben vagy a társadalomban kereste a hibát, hanem az egészet teljes egészében az erőszakos videojátékokra kente.

Ennek érdekében Trump össze is hívott egy megbeszélést a hétre, melyen állítólag a játékipar legnagyobb alakjai vettek részt, és bár az ESA, a legjelentősebb szervezet is ott volt az eseményen, ők sem voltak elájulva a történtektől, sőt beszámolójukból kiderült, hogy konkrétan nem jutottak egyről a kettőre.Sőt mi több,, amit a Fehér Ház a saját Youtube csatornájára is feltöltött, a főszerepben minden idők talán legbrutálisabb videojátékos pillanataival.A felvételt természetesen bárki megtekintheti, és kijelenthető, hogy igencsak értette a dolgát, aki összeállította, hiszen valóban brutális képsorok kerültek összeállításra, de bennünk felmerült a kérdés:1. Vajon a filmekből miért nem készült hasonló válogatás?2. Ha emiatt valaki lövöldözésbe kezd, ott nem inkább a fejben vannak gondok?

