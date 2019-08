A lelkes moddereknek kipattant a fejükből, hogy vajon mi lenne, ha a The Witcher 3: Wild Hunt ban a hamarosan esedékes sorozatadaptáció, Henry Cavill lenne a sztárja, ezért elkészült a kapcsolódó mod.

Adnan4444 gondoskodott a projekt elkészültéről, miáltal most már akár Henry Cavillként is lehetőség van járni a játék világát. Az arcvonásai félelmetesen hasonlítanak rá, bárA mod ráadásul még a játék hajfizikájával is működik, ergo idővel megnő, illetve a mérgezés is hatással van rá, amitől egyre inkább megváltozik a külleme. Kíváncsian várjuk, hova fejlődik a szóban forgó projekt a jövőben!