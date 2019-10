Ezzel a látványos videóval vezeti fel a Hearthstone következő bővítményét a Blizzard

Nagy bejelentések elébe néznek az elkövetkezendő napokban a Blizzard-játékok rajongói, hiszen pénteken megrendezésre kerül a BlizzCon 2019, aminek részeként idén óriási hírekre számíthatunk majd.

A pletykák szerint például biztosan jön a Diablo IV és az Overwatch 2 , azonban mindemellett biztosak lehetünk már a Hearthstone következő bővítményének bemutatójában is, hiszen a Blizzard most bemutatott egy látványos videót, amivel a népszerű kártyajáték jövőjét igyekezett megalapozni.Bár belemehetünk különféle találgatásokba és egyebekbe, de egyrészt Madame Lazul amúgy is megteszi helyettünk a mozgóképen, másrészt pedigarra, hogy minden részletről lehulljon a lepel. Addig pörgessük le a kérdéses kedvcsinálót egy párszor!

