Ezzel a kisfilmmel végződik a Resident Evil 3 Remake demója

Ha minden a tervek szerint alakul, akkor a Capcom még a mai napon elérhetővé teszi a rajongók számára a Resident Evil 3 Remake demóját, ha pedig neked nincs lehetőséged kipróbálni, akkor se csüggedj, megteszünk minden tőlünk telhetőt.

Azon túl ugyanis, hogy igyekszünk teljes végigjátszást szerezni majd belőle videós formában, már most lehetőséget adunk arra, hogy megtekinthessétek a demó végkifejletét, ami jellegét leszámítva egyáltalán nem tekinthető spoileresnek, hiszen csak egy kiemelkedően látványos, már-már akciófilmeket is megszégyenítő alkotás lett.A demó egyébiránt várhatóan még ma elérhető lesz minden platformon, de, hogy április 3-tól a Resident Evil 3 Remake végleges változatára is lecsaphassunk majd.

Nézd nagyban ezt a videót!