Ezzel a két vagány járgánnyal bővül hamarosan a The Crew 2

Bár az Ivory Tower és a Ubisoft is augusztusi frissítésnek nevezte, gyakorlatilag csak jövő héten, tehát szeptemberben jelenhet meg a The Crew 2 következő tartalmi bővítménye azoknak, akik nem váltották meg maguknak a szezonbérletet.

A Season Pass tulajdonosainak ugyanis már elérhető a The Crew 2 két aktuális járgánya, ezáltalis, melyeket bárki ingyen letölthet majd magának hamarosan.A szezonbérlettel nem rendelkezőknek ugyanis bár várniuk kell rá, azonban szeptember 5-én ők is lecsaphatnak a The Crew 2 augusztusi frissítésére PC-n, PS4-en és Xbox One-on egyaránt. Az alábbi kedvcsinálón ráadásul már mozgás közben is megcsodálhatod a két járgányt!

Nézd nagyban ezt a videót!