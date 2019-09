Ezzel a képpel vezeti fel a Blizzard az idei BlizzCon expót

Ha ősz, akkor BlizzCon expó! Bár egyelőre még odébb van egy kicsit, a Blizzard azonban máris elkezdte felvezetni saját bejáratú rendezvényét, melyen nagyon fontos bejelentéseket várunk az idei esztendőben.

Miután ugyanis tavaly kis híján botrányba fulladt, addig idén remélhetőleg helyre teszik a korábbi Diablo-csorbát, de biztosan lesznek nagy hírek az Overwatch, a Hearthstone és a World of Warcraft háza tájáról is, noha egy Starcraft és egy Warcraft bejelentésnek is nagyon örülnénk.Bár messze menő következtetéseket nem vonhatunk le belőle, de a Blizzard most bemutatta a BlizzCon 2019-et felvezető key artot, melyen a legtöbb nagy sorozatuk képviselteti magát, és. November 1-jén minden kiderül!