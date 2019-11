Ezzel a 12 játékkal rajtol a Google Stadia

Nem áll túl bőséges kínálat majd rendelkezésre, amikor elrajtol a Google Stadia, ugyanis megmutatták, mely 12 cím lesz az, ami elérhető lesz a premiernapon, igaz, ezek között akadnak igazán impozáns darabok is.

Alábbiakban listázzuk ezeket az alkotásokat, amik a november 19-ei rajtot követően már elérhetőek lesznek a platformon, sőt mi több,, amiket szintén alant megtekinthettek. Nézzük hát:Assassin's Creed OdysseyDestiny 2GYLTJust Dance 2020KineMortal Kombat 11Red Dead Redemption 2Rise of the Tomb RaiderSamurai ShodownShadow of the Tomb Raider: Definitive EditionThumperTomb Raider: Definitive EditionValamint ezek még rajtkor nem, de 2019 végéig elérhetővé válnak:Attack on Titan 2: Final BattleBorderlands 3Darksiders GenesisDragon Ball Xenoverse 2Farming Simulator 19Final Fantasy 15Football Manager 2020Ghost Recon BreakpointGridMetro ExodusNBA 2K20Rage 2Trials RisingWolfenstein: Youngblood