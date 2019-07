Ezzel a 116 játékkal rajtol a Uplay+ előfizetés

A Ubisoft saját bejáratú előfizetése, a Uplay+ már jó ideje be lett harangozva, azonban egy részletről még nem rántották le a leplet, mégpedig hogy milyen felhozatallal fog útnak indulni.

Természetesen, hiszen 16 Assassin's Creed-játék van jelen, 7 Far Cry-epizód, illetve 19 Tom Clancy-alkotás képzi a Uplay+ részét. A szolgálatás tovább havi 15 dollárért megy, és szeptember 3-án rajtol. Íme a komplett lista:Anno 1800 - Deluxe EditionAnno 2205 - Ultimate EditionAssassin's Creed - Director's CutAssassin's Creed Brotherhood - Deluxe EditionAssassin's Creed Chronicles - ChinaAssassin's Creed Chronicles - IndiaAssassin's Creed Chronicles - RussiaAssassin's Creed Freedom Cry - Standalone EditionAssassin's Creed II - Deluxe EditionAssassin's Creed III + Liberation RemasteredAssassin's Creed IV Black Flag - Gold EditionAssassin's Creed Odyssey - Ultimate EditionAssassin's Creed Origins - Gold EditionAssassin's Creed Origins - Discovery TourAssassin's Creed Revelations - Standard EditionAssassin's Creed Rogue - Deluxe EditionAssassin's Creed Syndicate - Gold EditionAssassin's Creed Unity - Standard EditionBeyond Good and EvilBrothers in Arms: Earned In BloodBrothers in Arms: Hells HighwayBrothers in Arms: Road to Hill 30Child of LightCold FearFar Cry 2 - Fortune's EditionFar Cry 3 - Blood Dragon (Standalone)Far Cry 3 - Deluxe EditionFar Cry 4 - Gold EditionFar Cry 5 - Gold EditionFar Cry New Dawn - Deluxe EditionFar Cry Primal - Digital Apex EditionFlashback OriginFor Honor - Marching Fire EditionFrom DustGods & Monsters (coming February 24, 2020)I Am AliveImperialismImperialism 2Might & Magic IXMight & Magic VII - For Blood And HonorMight & Magic VIII -Day of the DestroyerMight & Magic X Legacy - Deluxe EditionMight & Magic: Heroes II - Gold EditionMight & Magic: Heroes III - Complete EditionMight & Magic: Heroes V - Standard EditionMight & Magic: Heroes VI - Gold EditionMight & Magic: Heroes VI - Shades of DarknessMight & Magic: Heroes VII - Deluxe EditionMight & Magic: Heroes VII - Trial by FireMonopoly PLUSOdePanzer General 2Panzer General 3D assaultPOD GoldPrince of Persia (2008)Prince of Persia: The Forgotten Sands - Deluxe EditionPrince of Persia: The Sands of TimePrince of Persia: The Two ThronesPrince of Persia: Warrior WithinRayman 2Rayman 3Rayman ForeverRayman LegendsRayman OriginsRayman Raving RabbidsSilent Hunter 2Silent Hunter 3Silent Hunter 4: Wolves of the Pacific - Gold EditionSilent Hunter 5: Battle of the Atlantic - Gold EditionSouth Park: The Fractured but Whole - Gold EditionSouth Park: The Stick of Truth - Standard EditionSpeed BusterStarlink - Digital Deluxe Starter KitSteep - X Games Gold Edition*The Crew - Ultimate Edition*The Crew 2 - Gold Edition*The Settlers 1 - History EditionThe Settlers 2 - History EditionThe Settlers 3 - History EditionThe Settlers 4 - History EditionThe Settlers 5: Heritage of the Kings - History EditionThe Settlers 6: Rise of an Empire - History EditionThe Settlers 7: Paths to a Kingdom - History EditionTom Clancy's EndWarTom Clancy's Ghost ReconTom Clancy's Ghost Recon Future Soldier - Deluxe EditionTom Clancy's Ghost Recon Wildlands ? Ultimate EditionTom Clancy's Ghost Recon Breakpoint - Gold Edition (coming October 1)Tom Clancy's Rainbow Six - Standard EditionTom Clancy's Rainbow Six 3 - Gold EditionTom Clancy's Rainbow Six: LockdownTom Clancy's Rainbow Six: Siege ? Ultimate Year Four Edition*Tom Clancy's Rainbow Six: VegasTom Clancy's Rainbow Six: Vegas IITom Clancy's Rainbow Six: Quarantine (coming in 2020)Tom Clancy's Splinter CellTom Clancy's Splinter Cell Blacklist - Deluxe EditionTom Clancy's Splinter Cell Chaos TheoryTom Clancy's Splinter Cell Conviction - Deluxe EditionTom Clancy's Splinter Cell Double AgentTom Clancy's The Division - Gold EditionTom Clancy's The Division 2 - Ultimate EditionTrackmania TurboTransference - UplayTrials Evolution - Gold EditionTrials Fusion - Standard EditionTrials Rising - Gold EditionUnoValiant HeartsWarlords BattlecryWarlords Battlecry 2Watch_Dogs - Complete EditionWatch_Dogs 2 - Gold EditionWatch_Dogs Legion Ultimate Edition (coming March 3, 2020)World In Conflict - Complete EditionZombi