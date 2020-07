Ezúttal három ingyen játékot ad az Epic Games Store

Most kisebb, de több címet ad ingyen ezen a héten az Epic Games Store, melyekről talán még nem is hallottatok korábban, de érdemes lehet vetnetek rá egy pillantást - arról meg már nem is beszélve, hogy a jövő heti ingyen kontent is meg lett villantva.

Na már most, azok a szoftverek, amiket jövő hét csütörtökig, azaz augusztus 6-áig tehetünk könyvtárba, a következők: a, a, valamint végül, de nem utolsó sorban a. Három kevésbé ismert, de nem kevésbé minőségi alkotás tehát a soros. Tessék IDE KATTINTANI , lejjebb görgetni, ha kellenek a kérdéses programok.Jövő héten úgy fest, mindössze csak egy játék lesz ingyen, legalábbis egyről tudunk jelenleg, ez pedig nem más, mint a Wilmot's Warehouse. Utóbbit értelemszerűen augusztus 6-ától zsákolhatjuk be.