Ezúttal három ingyen játékot ad a PS Plus, de van egy kis csavar

A Sony úgy határozott, hogy a PS5 megjelenésének hónapjára egy kis különlegességgel készül novemberre, ennek értelmében a szokásos két ingyen játék mellett adnak egy harmadikat is, amely exkluzívan a PS5 tulajoknak szól.

Lássuk is először, hogy mi az a két cím, ami a PS4-eseknek és a PS5-ösöknek is jár: a zseniális indie-ként elhíresült, metroidvania alapokra épülőaz egyik, míg a másik nem más, mint a, azaz A gyűrűk urán alapuló alkotás.Mindemellett pedig ais bekerül a sorba, és ez lesz az a játék, amit csak a PS5-ösök zsákolhatnak be. Utóbbit természetesen november 12-étől szerezhetjük be, mivelhogy ekkor fog a boltok polcaira kerülni a következő generációs Sony masinéria.

Nézd nagyban ezt a videót!