Ezúttal az Overcooked 2 és a Hell is other demons megy ingyen az Epic Games Store-on

Ismerősen csengő címek lapulnak meg az e heti ingyenes játékkínálatban az Epic Games Store felületén, lévén a digitális áruházból ezúttal az Overcooked 2 és a Hell is other demons zsákolható be.

Az Overcooked 2-t talán nem kell bemutatni, hiszen az egyik legmókásabb árkád főzőcskézős játék a piacon, ugyanakkor a Hell is other demons sajnos nem annyira ismert, mint lehetne. Egy akció platformerről van szó, melyben fellelhetünk roguelite elemeket is itt ott, és különböző elborult bossokat kell ledarálnunk, miközben dübörög a synthwave muzsika.Ha be akarod szerezni őket, akkor kattints IDE , majd némi legörgetést követően már rá is teheted mindkét programra a mancsod. Egészen, azaz június 24-éig!