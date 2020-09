Ezúttal a sztoriba enged betekintést a legújabb Godfall trailer

Sok mindent mutogattak már a Godfall kapcsán a Gearbox srácai, de ez főként a játékmeneti elemekre értendő, ergo a sztorira és úgy általánosságban a világra nem sok idő jutott - a friss kedvcsináló azonban orvosolja ezt.

A legújabb előzetes ugyanis magát a Godfall történetét helyezi a középpontba, így megismerkedhetünk például a főgonosszal is, aki már a játék elején elárulja főhősünket és elveszi az eredetileg minket illető trónt. Cselszövés és árulás is lesz tehát, reménykedünk, hogy sikerül mindezt jól megvalósítani!Mielőtt még ráugrotok különösebben az alábbi trailerre, jól jegyezzétek fel magatoknak, hogy a Godfall premierjét november 12-én várhatjuk, PC-re és PS5-re egyaránt. Most pedig következzen a kedvcsináló:

Nézd nagyban ezt a videót!