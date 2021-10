Ezt tudja majd PC-n a Marvel's Guardians of the Galaxy

Még augusztusban az Nvidia jelezte, hogy a Marvel's Guardians of the Galaxy játék ray-tracinggel és DLSS-sel érkezik PC-re, és most kiadtak egy olyan tech trailert, ami a PC-specikus feature-öket hivatott felvonultatni.

Megmutatják benne a már korábban említett DLSS és ray tracing technológiát, de mellettük természetesen a HDR is jelen lesz, sőt mi több, akár egészen 8K felbontásig felpörgethetjük a külcsínt. Mindezt azért, hogy akinek nincs kompatibilis videokártyája ezekhez,A Marvel's Guardians of the Galaxy október 26-án debütál szinte minden fontosabb platformon, PC-n pedig Steamre és Epic Games Store-ra is ki fogják majd adni.

