Ezt teszi a PS4 Pro Boost Mode a Bloodborne-nal és a The Witcher 3-mal

A Digital Foundry munkatársai megvizsgálták, hogy van-e értelme használni PS4 Pro alatt a PS4 Pro Boost Mode-ot, amit azért álmodott meg a Sony, hogy azok a játékok is jobban fussanak az erősebb konzol alatt, amelyek nem kaptak hivatalos frissítést.

A 4.5-ös frissítéssel érkezett lehetőség állítólagosan lehetőséget biztosít arra, hogy, aminek a Digital Foundry munkatársai most alaposabban utánajártak.Az alábbi videón így egymás mellett futtatták a két konzolon a Bloodborne -t és a The Witcher 3: Wild Hunt-ot - illetve egy rövid ideig a Batman: Arkham Knight-ot is -, miközben nyomon követték az FPS számok változását, azonban égető különbséget a felvételek és a számítások alapján mi nem igazán látunk.

Nézd nagyban ezt a videót!