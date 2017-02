Ezt nézd meg, micsoda The Witcher 3 kisfilmet készített néhány rajongó!

Hogy a The Witcher 3: Wild Hunt mekkora siker lett a rajongók között, azt mi sem bizonyítja jobban más, minthogy még manapság is beszédtéma, sőt rengeteg fanatikus készít hozzá cosplayt, művészeti alkotásokat vagy éppen rajongói filmeket.

Habár utóbbiból eddig nem voltunk különösebben eleresztve, most azonban kaptunk egy olyan felvételt, amitől a lélegzetünk is elállt, hiszen Ben Schama alakításával - ő készítette a The Witcher 3 naptárt is, hovatovább az egyik legjobb Geralt hasonmás -A mintegy négy és fél perces alkotáson azt láthatjuk, amint Triss és Geralt - igen, mi is szívesebben láttuk volna Yennefert -, találkoznak egy félelmetes ellenféllel, akivel aztán egy igazán őrült küzdelem bontakozik ki.

Nézd nagyban ezt a videót!