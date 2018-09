Ezért várt ennyit a Sony a cross-play engedélyezésével PlayStation 4-en

Az egyik legnagyobb örömhír volt a napokban, hogy a Sony engedélyezte a cross-playt PlayStation 4-en , ezzel lezárva azt az érát, mikor a vállalat egyszerűen nem volt hajlandó engedni a platformok közötti mókázásért könyörgő játékosbázisnak.

A Sony egyik első embere, Shawn Layden most meg is indokolta, hogy miért kellett ezzel ennyit várni, miszerint bár hallották a kérlelő hangokat, sokkal komplexebb dolog volt ez, mint azt a játékosok gondolták,Emellett az ügyfélszolgálatot is fel kellett készíteniük a cross-playre, és a vállalat számára is tovább húzódott ennek az aktiválása, mint ők azt eredetileg szerették volna. Kíváncsian várjuk, hogy a Fortnite után mi lehet az a játék, ami teljesen eltörli a platformok közötti korlátokat!