Ezért nincs szóló mód az Apex Legends-ben a fejlesztők szerint

Időről időre felbukkant egyszer-egyszer a szóló mód az Apex Legends -ben a különböző eventek alatt, azonban most, hogy végérvényesen berobogott a kétfős Duo játékmód, sokan ismét feltették a kérdést, hogy van-e kilátás az egyjátékos móka teljes körű integrálására.

A jelenleg is zajló The Old Ways frissítési jegyzékében fogalmazza meg a Respawn Entertainment, hogy amikor ideiglenesen behozták a szóló módot, akkor látták, hogy negatívan hat ki a játékra. Ezenfelül a képességekkel példálózik a stúdió, miszerint úgy tervezték meg a karaktereket, hogy azok csapatban tudjanak a leginkább működni.A szóló mód során, éppen ezért nem hozták be még véglegesen. Ettől függetlenül tanakodnak rajta, hogy miként tudnák tökéletesre csiszolni, hogy akár a későbbiekben bevezessék permanensen.