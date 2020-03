Ezért nincs játék a Stadiára: a Google nem fizet a fejlesztőknek és a kiadóknak

Több probléma is van jelen tényállás szerint a Google saját bejáratú streamelős megoldásával, a Stadiával, ám ezek közül az egyik legkardinálisabb, hogy nincsenek rá játékok - most kiderült, miért.

A Business Insider több fejlesztőt és kiadót is megszólaltatott a témával kapcsolatban, akik elmondták, hogy az egyik legnagyobb oka annak, hogy nincs jelen az indie piac a Stadián, az az, hogy a vállalat nem támogatja őket financiálisan. Egy kiadó egyik igazgatója azt is elmondta, hogyA Microsofttal és az Epic Games-szel példálóztak többen, hogy míg ők odacsábítják a fejlesztőket és a kiadókat pénzzel, addig a Google-nél ez egy nem létező gyakorlat. Pontosan nem lettek megnevezve a szóban forgó stúdiók, és azt sem tudni, hogy a nagyobb cégeknél is ez lenne-e a helyzet.