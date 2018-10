Ezért nem lesz politikai felhang a The Division 2-ben

Sokak figyelmét felkeltette a Ubisoft kijelentése, miszerint a The Division 2 -ben semmiféle politikai állásfoglalás nem kap helyet, annak ellenére, hogy maga Washington, és úgy általánosságban a játék története bőven adna erre okot.

A vállalat egyik első embere, Alf Condelius indokolta most meg, hogy miért is döntöttek így annak ellenére, hogy maga Tom Clancy művei masszívan tartalmaztak politikai felhangot, állítása szerint viszont, illetve egyébként sem szeretnének állást foglalni ennek kapcsán.Condelius elmondása alapján a The Division sokkal inkább egy fantasy, mint a valós élet interpretációja, példának pedig James Cameron Avatarját hozta fel, miszerint az is tartalmazott politikai üzenetet azzal kapcsolatban, hogy ha nem változtatunk, akkor tönkretesszük az élőhelyünket, viszont Condelius szerint egyáltalán nem volt túltolva, és Cameron nem akarta agresszívan a nézők orra alá dörgölni a véleményét.