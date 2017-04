Ezért nem készít több single player videojátékot a Starbreeze

Almir Listo, a Starbreeze Studios egyik első embere meglepő őszinteséggel beszélt a Reboot Develop keretein belül egy interjúban kompániájuk jövőjéről, valamint leginkább arról, hogy miért nem akarnak a jövőben single player videojátékokat készíteni.

Almir kiemelte, hogy az ok egyszerű: az egyjátékos alkotások egyszerűen nem hoznak elég pénzt és hosszabb távon nem kifizetődők, amit nagyon jól példázott a Brothers: A Tale of Two Sons esetével, amiről elmondta, hogy egyetlen nagy probléma volt vele, hogy, ezáltal a sztori csodálatos volt, az élmény is, de az egész egyszer véget ért.Amint pedig Almir kiemelte, hiába kaptak jó kritikákat, hiába érkezett hozzájuk rengeteg kedves e-mail, ebből sajnos nem tudják kifizetni a számláikat. Ellenben azonban, és folyamatosan lehet hozzá tartalmakat készíteni, ami konkrétan egy állandó bevételforrás a számukra.Emiatt a jövőben nem szeretnének már egyjátékos élményekkel foglalkozni,, illetve a multira kiélezve.Mindez persze Listo szerint nem jelenti azt, hogy soha többé nem készítenek már single player játékot, de egyelőre nem ez az életcéljuk.