Ezért nem jelenik meg Nintendo Switch-re az A Way Out

Lucas de Vries, a Hazelight Studios egyik programozója az éjszakai órákban egy Reddit AMA vendégeként minden rajongói kérdésre válaszolt holnap érkező alkotásuk, az A Way Out kapcsán, amiről megtudtuk, hogy miért nem jelenik meg Nintendo Switch-re.

A programozó szerint a legfontosabb ok az, hogy a Nintendo Switch megjelenési dátuma számukra túl kései volt, ezáltal kicsúszott a fejlesztési ciklusukból, hiszen akkor már javában dolgoztak a játékon, azonbanA második ok pedig Lucas szerint a konzol irányítójában keresendő. Mint ismert, az A Way Out kizárólag kooperatív módban élvezhető, és ha a játékosok lokálisan szeretnék élvezni, a Joy-Con kontrollerek erre nem lennének alkalmasak, arra pedig senkit sem lehetne rávenni, hogy csak ezért Pro Controllert vásároljon magának.