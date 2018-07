Ezért kell erős processzor a PC-s Monster Hunter Worldhöz

A már nyilvánosságra hozott Monster Hunter World gépigény kapcsán sokaknak szemet szúrt, hogy meglehetősen bitang processzor kell majd a futtatásához, a fejlesztők azonban megindokolták, miért is kell ennyire erős CPU a játékhoz.

William Yagi-Bacon beszélt a kérdéses hardverigényről, állítása szerint, arról meg már nem is beszélve, hogy a szörnyek cselekedeteit, életerejüket is folyamatosan vizsgálja, a fizikát is kezeli, és még sok más háttérben futó tényezőt tart kordában.Szerencsére az első beszámolók alapján a stuff meg lesz tömve grafikai beállításokkal, ebből kifolyólag pedig kellően testre lehet majd szabni az augusztus 9-én érkező Monster Hunter World öt, reménykedjünk benne, hogy a Capcom nem csak egy lusta átirattal tiszteli meg a nagyérdeműt.