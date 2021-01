Ezért halad lassan az Among Us fejlesztése

Az Innersloth kommunikálta a közönség irányába, hogy miért megy olyan nyögvenyelősen az Among Us szekere, ugyanis a hirtelen berobbanást követően nem igazán sikerült felzárkóznia a csapatnak, ergo borzasztóan kevés update jön, azok is lassan.

Az alig pár főt számláló fejlesztőcsapat nyilatkozata szerint elképesztően váratlanul érte őket, hogy az évek óta piacon lévő játékuk egyszer csak így kinőtte magát, illetve most, hogy konzolokra is megjelenik a játék, további platformokon kell támogatniuk, felügyelniük.Látják ők is, hogy ahhoz, hogy ez az egész hosszútávon működjön, fel kell venniük pár embert a csapatba, viszont a jövőre nézve jó döntésnek bizonyulhat, ha kordában tartják a fejlesztés menetét. Az meg már csak hab a tortán, hogy mielőtt tavaly berobbant volna a szoftver, az Innersloth elkönyvelte, hogy kész a játék, de mivel elképesztő mennyiségű játékos szabadult rá az Among Us -ra, így visszatértek hozzá.