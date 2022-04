Iszonyat nagy bukó lett a Battlefield 2042 a Steam legfrissebb adatai szerint, a DICE összecsapott munkájának ugyanis meglett az eredménye: már most rekordalacsony játékosszámmal rendelkezik a játék.

Már februárban is hallani lehetett arról, hogy napi szinten alig kétezer embert érdekel a játék, azonban most kiderült, hogy újabb negatív rekord született, lévénEz óriási mélyrepülés ahhoz viszonyítva, hogy a megjelenést követően nem sokkal volt idő, amikor százezernél is több játékos tartózkodott egyszerre a szervereken. Vajon elengedi az EA a projektet vagy megpróbálják a lehetetlent?