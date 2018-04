Ezer dollárba került, de újabb szivárgás érkezett a PlayStation 5-ről

Elképesztő dolgot tett a SemiAccurate néven ismert hírportál, akik néhány nappal ezelőtt megszellőztették, hogy belsős forrásokból hozzáfértek néhány újabb érdekes részlethez a PlayStation 5 kapcsán, azonban az információt nem adják ingyen.

Összesen ugyanis 1000 dollárt kértek azért, hogy megosszák ezeket az emberekkel, és mivel a Resetera fórumán rögtön megindult a mozgolódás, a tagok összedobták ezt az összeget, így kiderült pár újabb részlet, melyek azért nem lettek túl eget rengetőek.Ezekből a kétes forrású "hírekből" megtudtuk például, hogy a PlayStation 5 egy AMD Navi architektúrás grafikus processzorra épül majd fel, központi CPU-ja pedig Zen technológián alapul - tehát erős egy dög lesz -, a legnagyobb érdekesség azonban az, hogy, vagyis a PlayStation VR-ral a következő generációra is terveznek.Az összefoglalóból megtudtuk, hogy több fejlesztőcsapatnál is megtalálható már a PS5 devkitje, tehát több helyen megindulhatott a fejlesztés, a megjelenés pedig ebből kifolyólag akár még az idén bekövetkezhetne, amit mi egy kicsit korainak tartunk. Épp ezért kéretik is pletykaként kezelni még a fenti "információkat".