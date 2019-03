Ezen a hétvégén is lesz mit ingyen játszani a Steamen

Bár jobban szeretjük, amikor véglegesen ingyenes játékkal dobnak meg minket a digitális disztribúciós platformok, az ideiglenesen bérmentve tolható alkotások sem rossz ajánlatok, hiszen általában ilyenkor a próbaidőszakot még egy masszív leárazással is megspékelik.

Most éppen a Space Engineers nevezetű nyílt világú, túlélős szoftver lesz soron, illetve az Offworld Trading Company , míg az alkotás többi részéhez már ki kell csengeni az árcédulát, bár hétvégén most a játék minden aspektusát kipróbálhatjuk.Pofás leárazásokkal is megdobták a két játékot: a Space Engineers 20 százalékos kedvezményt kapott, azaz 13,6 euróért lehet bezsákolni (4199 forint körülbelül), míg az Offworld Trading Company-re 6 euróért (közel 1799 forint) csaphatunk le.