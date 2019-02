Ezekre a tartalmakra lehet számítani a The Division 2 megjelenését követő évben

The Division 2 -höz hasonló játékok egyik legfontosabb eleme, hogy folyamatosan érkezzen bele friss tartalom, és mindig legyenek újabb és újabb céljai a játékosoknak, így a Ubisoft most közzé is tette egy blogbejegyzés és egy trailer formájában, hogy mire számíthatunk.

Mint azt tudjuk, minden jövőben érkező újdonság ingyenes lesz, azonban akik a Gold vagy Ultimate Editionre ruhznak be, azok különféle exkluzív kozmetikai cuccokban, és a majdani friss tartalmak korai hozzáférésében részesülnek.A megjelenést követi majd a Tidal Basin nevű DLC, ami egy legyűrendő Strongholdot szállít a felhasználók számára, ezután jön majd az Operation Dark Hours, a The Division 2 első raidje, mely 8 főt igényel. Szerencsére itt nem áll meg a tudomány, lévén csak ezután következnek az úgynevezett "epizódok", kapásból, és persze, mint minden későbbi epizód is, úgy ez is hoz új játékmódokat és küldetéseket.Még idén ősszel berobog a második felvonás, a Pentagon: The Last Castle, a harmadik epizóddal pedig lezárják a The Division 2 fősztoriját. Ezeken felül 2020-ban jönnek vadonatúj specializációk, amik a játék legmagasabb szintjének elértével választhatóak, ezek által pedig új képességekre tehetünk szert. Végül, de nem utolsó sorban,

