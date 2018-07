Ezekkel készül a Microsoft az idei gamescomra

Augusztusban ismét megrendezésre kerül a gamescom nevezetű videójáték expo, ennek apropóján pedig a Microsoft közzétette, hogy mire is számíthat az, aki kilátogat a kölni eseményre.

Az Inside Xbox sorozat különkiadása lesz egyrészt jelen a rendezvényen, ahol új Xbox csomagokról, kiegészítőkről, és néhány jövőbeli megjelenésről látják le a leplet,, bár a Microsoftot ismerve egy exkluzív cím bejelentése lenne a legnagyobb meglepetés, amivel elő tudnak állni.Ezenfelül több játékot is kivisznek a gamescomra, Forza Horizon 4, PlayerUnknown's Battlegrounds, illetve az Ori and the Will of the Wisps is játszható lesz többek között, ráadásul a State of Decay 2 új, szeptemberben debütáló játékmódja is itt lesz kipróbálható először.