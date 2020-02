Ezek a tartalmak kerülnek az első szezonnal a Zombie Army 4: Dead War-ba

Még meg sem jelent, de a Rebellion csapata máris azzal ijesztgeti a rajongókat, hogy milyen extra tartalmakat vásárolhatnak majd meg a Zombie Army 4: Dead War -hoz az első szezon keretein belül.

Merthogy már most lehullt a lepel az első Season Pass-ról, így kiderült, hogy a második világháborús zombis címhez rengeteg megjelenés utáni tartalom várható, ezáltal rögtön, de kapunk majd négy karakter pakkot is, melyek játszható hősökkel bővítik az összes játékmódot.Ezen felül a Season Pass tartalmaz még kilenc fegyver csomagot - köztük abszolút újdonságokkal -, valamint öt fegyver skin csomagot, és négy ruhapakkot a már meglévő és az újonnan érkező csapattagoknak is. A Zombie Army 4: Dead War február 4-én érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is!

