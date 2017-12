Ezekkel a játékokkal bővül januárban az Xbox Game Pass

A Microsoft bejelentette, hogy milyen videojátékokat kaphatnak majd januárban azok, akik megmaradnak Xbox Game Pass előfizetőknek, aminek részeként egy jelképes összegért cserébe bárki szabadon letölthet magának több tucatnyi alkotást.

Mint kiderült, januárban újabb 10 játékkal bővül a kínálat, ezáltal Xbox One-os címek közülCollection várhatók.Rajtuk kívül visszafelé kompatibilitással érkeznek meg Xbox One-ra olyan Xbox 360-as címek, mint az Injustice: Gods Among Us, a Bayonetta, és a Tecmo Bowl Throwback, de jön egy alkotás az első Xbox-ról is, mégpedig a Fuzion Frenzy.