Ezeket a tartalmakat kapják előbb a PlayStation 4-esek a Red Dead Redemption 2-höz

A Sony konzoljának tulajdonosai abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy bizonyos Red Dead Redemption 2 tartalmakat előbb kapnak meg, mint Xbox One-os társaik, ezáltal jó néhány cucchoz már 30 nappal korábban férnek majd hozzá.





A vállalat most részletezte, hogy miféle jóságokkal is gazdagodnak majd a PlayStation 4 tulajok, így meg tudtuk, hogy Arthurhoz megkapják majd a Grizzles Outlaw ruházatot - amit nem mellesleg majd a Red Dead Online-ban is magunkra aggathatunk -, illetve egy meglehetősen gyors pacival is készülnek a nagyérdeműnek, melyhez jár grátiszba egy nyereg is.Hab a tortán, hogy. Ti többet vártatok esetleg ideiglenesen exkluzív tartalomként, vagy meg vagytok elégedve a felhozatallal?