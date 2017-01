Ezeket a játékokat töltötték le a legtöbbször tavaly a PS Store-ról

Habár a fenti kép segítséggel szolgál, de ha tippelnetek kellene, akkor melyik játékról tudnátok elképzelni, hogy a legtöbb letöltést produkálta tavaly a PS Store-on? A Rocket League-ra talán kevesen tippeltetek volna.

Márpedig a Sony legfrissebb adatai szerint Európában és Amerikában egyarántezen a téren, noha a további szereplők tekintetében akadnak azért jelentős különbségek.Példának okáért Európában a dobogó második helyére a FIFA 17 került fel, míg a harmadikra megdöbbentő módon a Battlefield 4. Ezzel szemben Amerikában már a Battlefield 1 tudta megszerezni az ezüstérmet, és a Minecraft PS4-es változata állhatott fel a dobogó harmadik fokára. Íme a két lista, ha kíváncsiak vagytok rá:Rocket LeagueFIFA 17Battlefield 4Battlefield 1Destiny: Rise of IronGrand Theft Auto 5Uncharted 4: A Thief's EndNeed for SpeedMinecraft: PlayStation 4 EditionCall of Duty: Infinite WarfareArk: Survival EvolvedFIFA 16Battlefield HardlineThe DivisionRainbow Six SiegeHitmanThe Witcher 3: Wild HuntStar Wars BattlefrontRatchet & ClankFar Cry PrimalRocket LeagueBattlefield 1Minecraft: PlayStation 4 EditionCall of Duty: Infinite WarfareTom Clancy?s The DivisionGrand Theft Auto 5Overwatch: Origins EditionBattlefield 4No Man's SkyFIFA 17NBA 2K17Need for SpeedStar Wars BattlefrontRainbow Six SiegeBattlefield HardlineMadden NFL 17The Elder Scrolls 5: Skyrim Special EditionUncharted 4: A Thief's EndThe Last Of Us RemasteredFinal Fantasy 15